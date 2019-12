"Soeur" d'Abel Quentin, un premier roman au coeur de la radicalisation d'une jeune ado

Jenny a quinze ans, elle aime Harry Potter et subit les petits problèmes que l'adolescence inflige à son corps et à son coeur. Mais un jour, une vexation plus cruelle que de coutume, va la faire basculer du côté sombre de l'existence. Là où on rattrape les âmes égarées avec des promesses d'éternité, une belle histoire d'amour et le quart d'heure de célébrité. Jenny va donc enfiler l'uniforme, et partir en croisade...

Abel Quentin est avocat, il connaît bien le sujet, mais nous offre de vrais personnages de roman, même si l'histoire s'appuie sur des faits réels.

"Soeur" est un premier roman juste, qui va droit au but. Ed. de l’Observatoire

Christine Pinchart a rencontré Abel Quentin