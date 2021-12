Rencontre avec Olivier Bellamy pour le "Dictionnaire amoureux de Chopin"

Olivier Bellamy, animateur radio, journaliste, récitant et récemment l’auteur d’un ouvrage sur Martha Argerich, publie chez Plon, le Dictionnaire amoureux de Chopin.

"Le confinement m'a été bénéfique"

C’est amusant d’entendre de nombreux auteurs dire que le confinement a été favorable à un travail de longue haleine, comme l'écriture d'un dictionnaire, dans le cas d'Olivier Bellamy :

"C'est un travail de Romain. Il fallait ce calme et de la persévérance pour entrer dans l’intimité de Chopin. C'est une collection exigeante, qui prend du temps. Mais heureusement, le confinement m'a permis d'écrire sans trop être dérangé. Il fallait construire et documenter ce travail, pour le lecteur. Chopin est l'un des compositeurs les plus universellement aimés, et il fallait transmettre par l'émotion et l'évocation. Mais j'espère qu'on ne ressent pas que c'est un travail !"

On ne lit pas ce dictionnaire dans la continuité, on pioche en fonction de ses intérêts. Olivier Bellamy, partage sa passion pour Chopin, et son admiration pour le compositeur. "S" comme George Sand, l'être et le Nohant, "O" comme opéra, "P" comme Paris, "C" come Julien Clerc, ou concert...

Rencontre avec Olivier Bellamy ...

"Le dictionnaire amoureux de Chopin", d’Olivier Bellamy, paru chez Plon - Chopin, sa musique, ses qualités, son universalité et sa contribution au monde