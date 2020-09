Rencontre avec François Rivière pour "Cocteau, l'enfant * terrible"

François Rivière et Laureline Mattiussi se sont penchés à travers un roman graphique, sur le personnage de Jean Cocteau.

François Rivière est romancier, biographe et scénariste de BD. Avec la complicité de l’illustratrice Laureline Mattiussi, ils ont donné corps et vie à Cocteau, son enfance, son œuvre, ses amitiés, ses amours et ses contrariétés.

Un objet graphique enchanteur, à la ligne épurée, qui nous plonge dans le parcours d’un jeune garçon, orphelin, excentrique et soucieux de se mettre en scène.

L'homme de théâtre, de lettres et de cinéma a vécu plusieurs vies. Son parcours est émaillé de belles rencontres : Jean Marais, Radiguet, Picasso… Il a toujours eu à coeur de mettre en valeur ceux qui l'inspiraient et en qui ils croyaient. Un artiste généreux, peu soucieux des convenances, étouffant dans le caractère bourgeois familial, et rêvant de légèreté et de liberté.

Rencontre avec François Rivière

"Cocteau, L’enfant * terrible" est paru chez Casterman. Un ouvrage bouleversant et enchanteur, un magnifique objet graphique.