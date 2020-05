"Quelqu'un de bien" de Françoise Bourdin : quand l'amour triomphe

Étonnante Françoise Bourdin, énergique et à l’écoute de son époque, qui a entamé une carrière de jockey, avant de commencer à écrire des scénarios pour la télé, et des romans. Une quarantaine de livres plus tard et 8.000.000 d’exemplaires vendus, elle publie chez Belfond : "Quelqu’un de bien".