Philippe Vauchel : son Intime "exercice d'admiration" à Olga Tokarczuk

L’Intime Festival ouvrira ses portes vendredi soir à Namur, avec une grande lecture du livre de Anne Pauly, "Avant que j’oublie", lu par la comédienne Catherine Salée.

Mais l’un des moments inédits du week-end, se tiendra dimanche à 12H30 en l’Eglise St Loup, avec, et c’est une première, un "exercice d’admiration", par le comédien Philippe Vauchel, à Olga Tokarczuk, Prix Nobel de littérature en 2018 (remis en 2019).

Auteure de nombreux romans et essais, elle aime aussi la poésie, elle est proche de la nature, et Philippe Vauchel n’hésite pas à dire qu’il est une excroissance d’Olga Tokarczuk. Il évoque cette admiration pour l'écrivaine polonaise la plus traduite dans le monde...

Olga Tokarczuk est publiée par les Editions Noir sur Blanc