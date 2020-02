Patrick Roegiers raconte dans "La vie de famille", une mère qui ne l'aimait pas...

Patrick Roegiers au micro de Christine Pinchart - 10/02/2020 le livre commence lorsque l’auteur a 20 ans, et qu’il est mis à la porte de chez lui par la police, sans raison apparente. Il aura mis plus de 50 ans pour parler de lui, de son enfance, de son adolescence, de ses ruptures et de sa famille. De sa mère surtout, et de l’hérédité dont elle est victime, et qui fait qu’elle est ce qu’elle, une mère insensible.