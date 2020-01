"Nos rendez-vous" d'Eliette Abécassis, au coeur de nos coeurs

Eliette Abécassis, écrivaine, agrégée de philosophie, chroniqueuse télé, est aussi parolière et scénariste ("Kadosh" d’Amos Gitaï). Elle a réalisé deux films, et a vu l’un de ses livres adapté au cinéma : "Un heureux événement", avec Josiane Balasko et Louise Bourgouin.

Son nouveau roman "Nos rendez-vous", parle d’amour, et même d’une histoire d’amour manquée. Une succession de rendez-vous avortés.

La première rencontre entre Amélie et Vincent est un coup de foudre, mais le deuxième rendez-vous n’aura pas lieu, il leur faudra attendre 30 ans pour se reparler comme la première fois.