"Nos âmes sœurs", de Patricia Hespel, vers le destin de deux femmes, à deux époques différentes de l'histoire

Patricia Hespel au micro de Christine Pinchart - 07/04/2021 « Nos âmes sœurs », le nouveau roman de Patricia Hespel a paru chez Genèse, et nous emmène vers le destin de deux femmes, à deux époques différentes. 5 siècles séparent Ludmilla et Nelly, et pourtant elles vont se retrouver dans un moment de leur histoire, sur le chemin d’un passé enfoui, à travers le portrait de la plus ancienne, Ludmilla . Celle dont le destin a été scellé dans l’enfance, et qui s’est enlisée à l’âge de 19 ans, sans espoir d’avenir. Quant à Nelly, elle sort d’un échec amoureux et se débat avec son désir d’émancipation.