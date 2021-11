"Mirages froids" de Baudouin de Mol: sur les routes de la criminalité financière

Frédéric Hestainc porte son entreprise à bout de bras depuis des années et lui a sacrifié temps, argent et loisirs. Encouragé par des connaissances, il ambitionne de vendre le bien, afin de profiter un peu de la vie et d'échapper aux conflits sociaux en couveuse. Mais quand la dure réalité des chiffres le heurte, il envisage un exil cossu vers la Belgique afin d'échapper un peu à l'impôt.

Hélas la migration n'est pas toujours dans la nature de l'homme. La solitude et le déracinement vont doucement entamer le moral de l'entrepreneur. Davantage encore lorsqu'il apprend que les futurs acheteurs, renégocient le prix de la vente avec l'aide d'une puissante armada d'avocats véreux.

"Je voulais rendre hommage aux chefs d'entreprises"

"Ce n'est pas aussi facile qu'on l'imagine. Beaucoup vivent une vie d'ascète, parce qu'il faut tout le temps investir, et souvent ils le paient toute leur vie. Ils ont sacrifié leur retraite pour avoir la trésorerie nécessaire, et puis se retrouvent avec une société invendable, parce qu'en dépôt de bilan. La vie est difficile malgré les sacrifices permanents."