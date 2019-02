Michel Onfray: "Les Grecs sont des amateurs de grandes dissertations fumeuses, les Romains font de la philosophie pour tout le monde"

Des ouvrages sur l’esthétique, un journal hédoniste, des récits de voyage, la contre-histoire de la philosophie, au total une centaine de livres et tout récemment le troisième volet de " Brève encyclopédie du monde ", après " Cosmos " et " Décadence ", voilà " Sagesse ". Un péplum philosophique qui met à l’honneur les Romains, leur philosophie et la manière dont elle nous aide dans le quotidien. Pour faire bref on peut dire que la philosophie chez les Grecs c’est un art, et chez les Romains, qu’elle aide à vivre.

"Sagesse" est paru chez Albin Michel. Rencontre avec Michel Onfray, il sera également l'invité des "Sentinelles" ce 3 février sur La Trois.