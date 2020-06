"Mars, le Mook de l'exploration", vivre sur Mars, la question n'est pas si ? Mais quand ?

Et pour répondre à cette question, Didier Schmitt, de l’agence spatiale européenne, a invité deux spécialistes, spationautes : Thomas Pesquet et Franck De Winne.

Un mook est un moyen terme entre le livre et le magazine. Cela permet une compréhension plus fouillée, et permet de traiter des sujets en profondeur, sans pour autant être encyclopédique.

Didier Schmitt collabore à ce premier numéro paru aux Editions Weyrich, et comble un vide, en offrant une lecture accessible, et des réponses simples à des questions audacieuses, autour de la planète Mars..