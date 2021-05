"Maman ne répond plus !" de Fabienne Blanchut, un roman pour les femmes qui se sont oubliées

Rencontre avec Fabienne Blanchut - l'interview de Christine Pinchart - 26/05/2021 Fabienne Blanchut est écrivaine de livres de jeunesse, et travaille en programmation à la RTBF. Elle vient de publier son 130ème livre, mais le premier pour adulte, son titre « Maman ne répond plus ! ». Au cœur de cette histoire, Zabou, une mère de 62 ans qui a beaucoup accompagné sa petite famille, et qui soudain ressent le besoin de vivre un peu pour elle. Son mari n’est pas habitué à ses nouvelles fringales d’indépendance, et continue d’organiser la vie pour deux, sans tenir compte des envies de l’autre.