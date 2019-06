"Luca" de Franck Thilliez, purement machiavélique

Comment commencer ? Par ce couple qui n'arrive pas à avoir d'enfant et qui va faire appel à une mère porteuse ? Par cette joggeuse qui raconte sa vie sur facebook ? Par cet homme porteur d'une lettre, qui vient mourir dans les bras d'un flic ?

On ajoute à cela la dérive de nos sociétés hyper-connectées, et on obtient un thriller suffocant. Et on y retrouve Nicolas Bellanger, Franck Sharko et Lucie Hennebelle, les enquêteurs attitrés de l'auteur...

"Luca" de Franck Thilliez, Editions Fleuve

Christine Pinchart a rencontré Franck Thilliez