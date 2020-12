"Louis veut partir" de David Fortems, un premier roman épastrouillant

David Fortems, 24 ans, volubile et à l’aise avec l’exercice de l’interview, avoue avoir mis pas mal de lui dans son histoire.

Celle d’un père qui s’en va à la rencontre du passé de son fils, lui qui n’a rien compris. Lui plutôt en retrait de la vie, va rencontrer les amis de Louis, découvrir son homosexualité, et son quotidien. Louis l’étudiant doué qui ne laissait rien paraître, vivait avec son père une distance raisonnable à l'épanouissement de chacun, mais qui fourmillait de non-dits...

"Louis veut partir" de David Fortems, chez Robert Laffont - L'un des plus beaux premiers romans de la rentrée, et le plus abouti.