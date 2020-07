"Lettre d'amour sans le dire" d'Amanda Sthers, l'histoire d'une renaissance

Le livre est une fiction, sans être un roman, ou plutôt le témoignage d’un coup de foudre, sous la forme d’une lettre.

Alice a 48 ans, elle est prof, ce n'est pas une déclassée de la vie, mais elle n’a jamais eu de chance en amour. Très tôt elle est enceinte et chassée par sa famille. Et son parcours amoureux est émaillé de violence, comme si les hommes s’octroyaient le droit de la violenter ou de lui manquer de respect.

C’est ça la vie d’Alice jusqu’à cette rencontre, dans un salon de thé, où elle accepte un massage sur un malentendu, parce qu'elle n'a jamais su dire non. Et là, en la personne d'un masseur japonais qui ne parle pas sa langue, elle va renaître, et se construire enfin...

"Lettre d’amour sans le dire", d’Amanda Sthers, paru chez Grasset - Un texte exaltant et optimiste, parti d'un propos original.

pour lire un extrait en ligne