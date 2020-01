"Les victorieuses" de Laetitia Colombani, à lire ou à écouter

A travers l'histoire de deux femmes et de deux époques, Laetitia Colombani nous donne à découvrir l'épopée du Palais de la femme à Paris. Un lieu situé dans le 11ème, qui accueille des femmes seules, sans logement, mère de famille, sans travail, en réinsertion... Des logements abrités par un bâtiment inscrit en partie aux monuments historiques.

Ces héroïnes se nomment Solène, brillante avocate d'aujourd'hui, qui perd pied lorsque son client se suicide. Elle entre dans une dépression profonde et décide d'abandonner sa carrière, et d'offrir un peu de son temps dans ce palais, témoin des malheurs du monde. Elle devient écrivain public. Elle y croise des femmes rescapées d'une relation violente. Des mamans qui ont voulu offrir un avenir à leur fille, et qui ont refusé la tradition des mutilations sexuelles. Des mères abandonnées à la solitude ou à la misère de la rue.

Elles se nomment également Blanche, qui presque un siècle plus tôt, n'en peut plus du traitement réservé aux mères de la rue, abandonnées, dans le froid et le dénuement, affamées. Blanche Roussel-Peyron, Cheffe de l'Armée du Salut française, remuera ciel et terre pour réunir les 11 millions nécessaires à l'acquisition du bâtiment. Elle y dirige les travaux d'aménagement et inaugure en 1926, les 630 chambres qui serviront de foyer aux femmes de la rue.

Deux personnalités, l'une romanesque et l'autre historique, qui aura marqué son temps. Capitaine de l'Armée du Salut, Blanche impose son caractère indépendant au couple qu'elle forme avec Albin, respectueux de son engagement envers les défavorisées.

Elle mourra d'un cancer en 1933, à l'âge de 66 ans, deux ans après avoir reçu l'insigne de chevalier de la Légion d'honneur. Ils auront eu six enfants.

"Les victorieuses" de Laetitia Colombani-Grasset et Audiolib - Un des romans les plus séduisants de l'année 2019