"Les vagues reviennent toujours au rivage" de Xavier Marie Bonnot, un polar qui dénonce les incohérences de nos dirigeants

Auteur de romans, et réalisateur de documentaires, récompensé une dizaine de fois, Xavier Marie Bonnot renoue pour ce livre, avec son héros à la retraite, Michel de Palma, alias le Baron. Un polar à l'écriture aiguisée et sensible, qui dénonce les injustices de notre monde, et les incohérences de nos dirigeants.

La particularité de Xavier Marie Bonnot est de donner à ses romans noirs, une toile de fond rarement utilisée : l’opéra, la préhistoire, les arts premiers… Et dans "Les vagues reviennent toujours au rivage", la Méditerranée, et ses migrants perdus dans le plus grand cimetière du monde, s'ils ne sont pas, par chance récupérés et emmenés vers un camp improvisé. Une histoire qui prend le ton d’un roman engagé.

Rencontre avec Xavier Marie Bonnot

"Les vagues reviennent toujours au rivage", chez Belfond - Une fiction documentée sur le sort des migrants, la loi qui régit leur sort, ses injustices et ses contradictions.