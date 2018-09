"Les oiseaux sans tête", ou le destin de Daniel, jeune tueur malgré lui

Quatre ans après "Blanès" et un Prix Rossel, Edwige Jeanmart est de retour, avec "Les oiseaux sans tête", le destin du jeune Daniel, mal aimé, abandonné dans un foyer par sa mère et bousculé par la vie. A plus de 30 ans il rencontre l'amour et affronte un nouveau quotidien, pétri de naïveté...

"Les oiseaux sans tête" est paru chez Gallimard. Il nous plonge dans un univers désenchanté, avec personnages d'une justesse impressionnante. Décris dans la nuance, avec amour

Rencontre avec Edwige Jeanmart