"Les jardins du château d'Annevoie, histoire et génie hydraulique", un ouvrage signé Nathalie de Harlez de Deulin

Nathalie de Harlez de Deulin et les jardins d'Annevoie - l'interview de Christine Pinchart -... Nathalie de Harlez de Deulin est historienne des jardins, et Docteur en histoire de l'art et de l'archéologie. Son ouvrage publié par la Société Archéologique de Namur, est une étude préalable à la restauration patrimoniale, qui doit guider le propriétaire dans les choix à faire pour la restauration du domaine.