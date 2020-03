"Les frémissements du silence" de Dominique Zachary, un roman thérapeutique

"Les frémissements du silence" est qualifié par l’éditeur, de roman thérapeutique. Dominique Zachary le précise, il n’a aucune vocation de soignant, il a juste voulu une réflexion sur la vie, et sur ce qui en constitue l’essentiel : se retrouver, se parler, pouvoir écouter et surtout se taire. Le roman raconte Alex, patron continuellement débordé, au point de refuser une visite à sa mère, une dame âgée et en fin de vie. Le départ de cette maman et la rencontre avec Françoise, une infirmière, vont donner à Alex, l'occasion d'une complète remise en question. Dominique Zachary a créé ce personnage d’Alex grâce à des témoignages...

Dominique Zachary est journaliste à l’Avenir Luxembourg, il a déjà publié six ouvrages, dont "La patrouille des enfants juifs", qui a été adapté en BD par Jean-Claude Servais et qui fut à la base d'une comédie musicale, mise en scène par Vincent Penelle.

L'interview de Dominique Zachary

