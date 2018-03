"Le silence et la fureur", quand la musique bouscule les codes du thriller

Natalie Carter est écrivain, dialoguiste et scénariste pour le cinéma. Nicolas d’Estienne d’Orves, son fils est écrivain et critique musical au Figaro. A deux ils ont écrit un thriller singulier, dont le dénouement pas banal, bouscule les codes classiques du roman à suspense. Nous sommes sur un bout de terre perdu en Ontario, sympathique l’été, lorsqu’en famille les auteurs y passent leurs vacances. Mais quand l’hiver pointe le bout du nez, la nature s’y déchaine et isole davantage cette petite île battue par les tempêtes. Un territoire de prédilection pour une histoire tragique comme "Le silence et la fureur".

Rencontre avec Natalie Carter et Nicolas d’Estienne d’Orves...