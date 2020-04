"Le roi mort", d'Olivier Henskens: comment la vie fabrique des monstres

Rencontre avec Olivier Henskens - l'interview de Christine Pinchart - 29/04/2020 Que devient-on sans amour ? C’est la question posée par Olivier Henskens dans : "Le roi mort". Son premier roman paru chez Lilys Editions. L’histoire d’un enfant qui n’est pas aimé de ses parents. Un enfant constamment confié à des nounous plus ou moins concernées par son éducation. Un enfant qui va grandir dans l’absence de reconnaissance, souvent maltraité par son père et ignoré par sa mère. Ces manques de considération et d’amour, vont en faire un tueur en série d’un genre à part