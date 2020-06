"La vie en ose" de Lisa Azuelos, un message d'amour à toutes les mères

Lisa Azuelos au micro de Christine Pinchart - 28/06/2020 Alice est définitivement seule. Quand ses enfants auront terminé leurs études ils ne reviendront pas à la maison. Elle décide de mettre de l’ordre et s’interroge sur ce que l’on va jeter, et ce que l’on garde dans la boite des souvenirs. Petit à petit ce rangement est bienfaiteur, et sa capacité à faire le tri devient un véritable métier. Le bouche à oreille fonctionne et elle est sollicitée par des mamans comme elle, décidées à faire le deuil d’une période de la vie, pour mieux en entamer une autre. Mais une question taraude, pourquoi est-ce un livre pour les femmes ?