"La femme qui n'aimait plus les hommes" d'Isabelle le Nouvel, et son personnage de Jeanne, brisée à jamais

Isabelle Le Nouvel au micro de Christine Pinchart - " La femme qui n’aimait plus les hommes ",... « La femme qui n’aimait plus les hommes », c’est un premier roman signé Isabelle le Nouvel, avec des traces de vécu. Isabelle Le Nouvel est comédienne, réalisatrice et elle écrit pour le théâtre. L’une de ses pièces est jouée en ce moment au Théâtre des Bouffes Parisiens, avec François Berléand et Niels Arestrup son compagnon, ça s’appelle : 88 fois l’infini. Son roman lui, raconte Jeanne, abusée dès l’âge de 6 ans, qui ne sera pas entendue, pas comprise, et qui va tomber adulte, dans les griffes d’un pervers narcissique, violent, autoritaire, puissant, séducteur et admiré de tous. A tour de rôle Jeanne enfant, et Jeanne adulte prennent la parole dans ce roman, aux phrases brusquement interrompues, parce que trop difficiles à poursuivre, par pudeur aussi. Isabelle le Nouvel témoigne de la fatalité qui écrase ces personnes victimes dès l’enfance.