"L'homme qui dépeuplait les collines", d'Alain Lallemand

L'interview d'Alain Lallemand - l'interview de Christine Pinchart - 24/04/2020 Le nouveau roman du journaliste, correspondant de guerre et écrivain, Alain Lallemand , "L’homme qui dépeuplait les collines", vient de paraitre chez JCLattès. Un hommage aux journalistes de terrain. Une grande enquête internationale, qui met à jour les malversations et la corruption en Afrique, mais aussi le trafic , l’esclavage et le vol d’enfants.