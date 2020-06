"L'énigme de la chambre 622" de Joël Dicker, suspense et rebondissements

Une énigme, que va tenter de résoudre un couple, attiré par un meurtre non élucidé, il y a bien longtemps, dans un hôtel prestigieux des Alpes suisses.

Le roman de Joël Dicker oscille entre fiction et réalité. Entre la relation unique que l'auteur entretenait avec son ami, éditeur et mentor Bernard de Fallois, et le couple qui va essayer de comprendre, qui a tué un soir de décembre dans la chambre 622, peu avant l’annonce de la nomination du nouveau président de la grande banque genevoise ?

"L’énigme de la chambre 622" de Joël Dicker aux Editions de Fallois - près de 600 pages, une histoire d’amour, des manigances, des non-dits, un suspense haletant, et beaucoup de surprises et de rebondissements.