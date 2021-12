"L’enfant réparé" de Grégoire Delacourt, le roman qui va vers la vie

Grégoire Delacourt au micro de Christine Pinchart - 08/12/2021 « L’enfant réparé », 9ème livre de Grégoire Delacourt, il est paru chez Grasset, et c’est le roman vers lequel tous les autres convergent. Même si tous les romans de l’auteur ne nous préparaient pas à cette confession. On se souvient de « la liste de mes envies », de la bienveillance des personnages, et de l’optimisme partagé. « L’enfant réparé », c’est un parcours. Un cœur d’enfant serré par le mal être jusqu’à la nausée. Jusqu’à la possibilité de mettre des mots sur cette violence, enfin, à l’âge adulte, devant 55 ans de souffrance. 7 lettres : inceste. Une violence infligée par un père quand l’auteur n’ avait que 5 ans. Un psy va mettre le doigt sur le mal enfoui et libérer la parole.