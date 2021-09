"L’éblouissement des petites filles" de Timothée Stanculescu : personne n’a envie d’une adolescence sans histoires

Timothée Stanculescu au micro de Christine Pinchart - 05/09/2021 «L’éblouissement des petites filles», c’est le premier roman de Timothée Stanculescu, jeune scénariste française, étudiante à la Fémis. C’est l’un des très bons 1er romans de la rentrée littéraire. Une histoire d’adolescence, que l’auteur puise dans ses souvenirs et dans ses propres journaux intimes, 15 ans plus tard. L’histoire de Justine, qui vit dans un petit village où l’été est long, chaud, et trop calme pour une ado qui n’envisage pas d’être une fille sans histoires. Et puis deux événements vont venir bousculer cette routine : la disparition d’Océane, une fille de l’école, et la passion amoureuse naissante de Justine pour un homme beaucoup trop âgé. Cela crée un suspense.