Thierry Cohen écrivain et psychologue de formation, a imaginé un monde où une nouvelle vie est possible, où les coeurs et les corps fragilisés vont se ressourcer, où la bienveillance s'invite dans le quotidien de chacun... Un monde idéal qui va offrir à Lana et Dylan une respiration, et les armes pour oublier un passé fait de violence et de maltraitances.

"L'académie des âmes abîmées" est paru chez Plon. Offrez-vous ce moment de plaisir.

Rencontre avec Thierry Cohen