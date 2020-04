Juvenia, de Nathalie Azoulai : fini la différence d'âge

"Juvenia", le nouveau roman de Nathalie Azoulai se déroule dans une société occidentale, un pays proche de la France, imaginaire, qui aurait édicté une loi originale. Une loi qui interdit à l’homme d’entretenir une relation avec une femme de plus de 20 ans sa cadette.

Il s’agit bien d’un roman, ce n’est pas un essai militant, mais le propos est en faveur de la femme de plus 50 ans. Ces femmes de la cinquantaine, parfois abandonnées au profit d’une plus jeune, et qui ont beaucoup de difficultés à se "recaser" sentimentalement.

C’est drôle, pétri de situations cocasses, comme celle de cette jeune femme enceinte d’un homme de plus de 20 ans son aîné, qui essaie de trouver un jeune père pour son futur enfant, afin d’éviter la prison…

Juvenia, de Nathalie Azoulai chez Stock – Un roman fun, créatif et facétieux.