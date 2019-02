Julien Blanc-Gras: la paternité lui a donné l'envie d'aller fouiller dans le passé

Julien Blanc-Gras a laissé de côté ses récits de voyages, pour nous conter l'aventure plus intérieure d'un jeune père, à la fois fort et vulnérable. "Comme à la guerre" nous plonge dans les années volontairement meurtrières des attentats de Paris. Moment où l'auteur découvre les années de guerre de ses grands-pères, confrontés à l'obligation de tuer, sans la moindre envie d'éliminer ce qui est qualifié d'ennemi. Bienvenue dans les humeurs et l'optimisme d'un papa tout neuf...

"Comme à la guerre", paru chez Stock, malgré des périodes tragiques, s'offre une bonne dose d'humour.

Rencontre avec Julien Blanc-Gras