"Il était deux fois" de Franck Thilliez, un polar à tiroirs sanglants

Julie, 17 ans, fille de gendarme, disparaît en 2008, d’une petite ville nichée au creux des montagnes. Son père Gabriel Moscato mène l’enquête, mais un matin il se réveille dans une chambre d’hôtel, et découvre que 12 ans se sont écoulés, et que sa mémoire a tout effacé. Nous sommes en 2020, il ne comprend pas ce qu’il fait dans une chambre du rez-de-chaussée de l’hôtel de La Falaise, alors qu’il s’est endormi au deuxième étage, et qu’il pleut des oiseaux morts contre sa fenêtre. Il va falloir reprendre l’enquête au début, mais Gabriel ne fait plus partie de la gendarmerie.

Franck Thilliez est un véritable décorateur d’intérieur. Il aime les petites villes confinées, les paysages éteints, les lieux effacés du monde…

