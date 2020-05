"Hôtel de Paris", d'Adèle Solann : et si votre mari n'était pas celui que vous croyez ?

Dans son premier roman, "Hôtel de Paris", Adèle explore l'architecture du couple. En l’occurrence un couple qui a 20 ans de vie commune et quatre enfants. Justine est médecin, et Christophe au chômage, n'arrive pas à retrouver du travail. Ils vont vivre pour la première fois un éloignement le temps des vacances, et bizarrement c'est pour Christophe qui reste en ville, que la situation est la plus aventureuse...

Rencontre avec Adèle Solann

