Hervé Le Tellier, lauréat du choix Goncourt de la Belgique 2020, avec "L'anomalie"

Le choix Goncourt de la Belgique 2020 a été remis par plus de 200 étudiants, issus de l’enseignement supérieur et universitaire, cette après-midi. Un roman choisi dans la liste de présélection du Prix Goncourt, décerné à l’écrivain Hervé Le Tellier, fin 2020. Et c’est ce même auteur que les jeunes Belges ont élu, pour son roman "L‘anomalie", paru chez Gallimard, collection Blanche.

Un roman qui mélange les genres, et c’est peut-être ce qui a plu aux lecteurs, nous dit l’auteur, parce que chacun a trouvé son plaisir, en fonction de ses affinités.

Effectivement, du policier, de l’aventure, une histoire d’amour, et de l’absurde. Et une situation double au cours d’un vol entre Paris et New York, un vol qui va avoir lieu deux fois, à 3 mois d’intervalle, avec les mêmes passagers, qui vont se poser au même endroit.

Nous sommes dans le romanesque et la simulation, où l’on se retrouve face à soi-même, et en trois mois on ne change guère. Qu’est-ce qui fait partie de la réalité, ou non, dans ce roman aux différents niveaux de lecture...

Hervé Le Tellier, le choix Goncourt pour la Belgique. "L'Anomalie" a paru chez Gallimard, collection Blanche. Un auteur membre de l’Oulipo, d’ailleurs le roman s’inscrit par certains aspects dans cet ouvroir de littérature potentielle, inventif et innovant, en matière de langage et d’écriture.