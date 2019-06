Guy Lagache explore les secrets de famille, dans son premier roman: Une histoire impossible

Directeur à Radio France, Guy Lagache publie son premier roman, en s'inspirant de l'histoire de sa grand-mère. Nous sommes en pleine seconde guerre mondiale, le gouvernement de Vichy dirige la France jusqu'en Indochine, et Paul de Promont, un jeune vice-consul promis à un bel avenir, tombe amoureux de Margot, une jeune anglaise. Après bien des hésitations, il va quitter sa femme Claire et sa fille Eléonore, en leur laissant juste un mot d'adieu...

"Une histoire impossible" de Guy Lagache est paru chez Grasset. L'écriture y est délicate, en relation avec cette histoire douce et amère. L'auteur nous donne à lire, à entendre et à respirer des émotions, des ambiances et des fragrances mélangées. Un régal

Christine Pinchart a rencontré Guy Lagache