"Fugitive parce que reine", de Violaine Huisman, à lire ou à écouter

Catherine vit dans un foyer modeste, auprès d'une mère célibataire, instable et peu démonstratrice. Dans la foulée d'une enfance compliquée, elle rencontre Paul, jeune, beau, attentionné et disponible à toutes les fantaisies de cette jeune femme, danseuse, élégante et gracieuse, qui fait tourner les têtes.

Installés à Marseille, ils ont un enfant, elle ouvre une école de danse et le succès lui sourit. Au moment où l'équilibre semble refaçonner son existence, Catherine fait une rencontre qui la propulse dans le cercle de la haute bourgeoisie parisienne. Elle va former avec le futur père de ses deux filles, un couple atypique, en mouvement perpétuel.

Un couple dont les préoccupations et les envies s'opposent. Il ne pense qu'à voyager, à manger à l'extérieur, à sortir, à s'entourer, à faire la fête et à montrer cette femme d'une beauté à couper le souffle, dont il est si fier. Elle rêve d'une soirée à la maison, d'un repas en famille, et les voyages qui la privent de Violaine et d'Elsa ses filles chéries, la meurtrissent.

Violaine Huisman nous livre un roman autobiographique, qu'elle raconte en partie avec le regard de l'enfance. Et elle n'aura de cesse d'être la petite fille exemplaire et brillante à l'école, afin d'épargner cette maman bipolaire et instable, qui ne souffre aucune contrariété.

La suite du roman trace les contours, puis façonne les détails, les ombres et les arêtes du personnage de Catherine, que l'enfance a initié, dans la brutalité et l'absence d'amour.

"Fugitive parce que reine", Violaine Husman - Gallimard-Audiolib - Un premier roman à la fois bouleversant, tragique et solaire. Comment faire d'une petite histoire, une grande épopée.