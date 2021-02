"Frink & Freud, le patient américain", le roman graphique de Pierre Péju et Lionel Richerand, chez Casterman

Pierre Péju, prof de philo, psychologue, essayiste et écrivain, est le scénariste de cet ouvrage, qui retrace un épisode de la vie de Freud, et de son unique voyage aux Etats Unis, lorsqu'il y rencontre Horace Frink. Horace Frink auquel Pierre Péju avait déjà consacré en 2019, le roman "L’œil de la nuit".

Frink & Freud, de Pierre Péju et Lionel Richerand - © Casterman

Retour sur ce personnage d'Horace, une personnalité instable et touchante. Un homme tourmenté, dont la vie a été bousculée. A la suite de l’incendie de l’usine familiale, son père décide de partir, sa mère le suit, décède, et il ne reverra jamais sa famille. Recueilli par son grand-père, Horace s'épanouit et n'exclut pas de devenir comme lui, un grand chirurgien. Mais un accident le prive de l’usage d’une main, et Horace va se tourner vers la psychanalyse.

"J'en ai fait un personnage, même si j'ai respecté tout ce que l'on connaissait de lui."

On connait donc une partie de sa vie, mais le plaisir du romancier est entier, il a fait son travail. Néanmoins Horace a bien rencontré Freud, il a bien eu deux femmes dans sa vie, et fut continuellement tiraillé entre ses deux amours.