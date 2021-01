Frédéric Perrot et son premier roman: "Pour une heure oubliée", l'heure où tout a basculé

Frédéric Perrot au micro de Christine Pinchart - 14/01/2021 Ce n’est pas un polar, mais c’est un drame, avec du suspense. Ce n’est pas un livre sur l’amnésie, mais le héros a vécu une absence, et ne se souvient de rien, lorsqu’il se réveille un matin, après une fête, à côté d’une femme morte. Tout l’accuse de ce crime, il n’a rien pour se disculper et Il va être condamné. Il passera plusieurs années en prison, avant d’entamer une nouvelle vie, et essayer d’oublier.