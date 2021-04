"Femmes en colère", le roman haletant de Mathieu Menegaux

"Femmes en colère", c’est le titre du nouveau roman de Mathieu Menegaux paru chez Grasset. Un titre qui fait référence au film de Sydney Lumet en 1957, avec Henry Fonda.

Et nous sommes bien dans un tribunal, puis dans le secret de la délibération d’un jury, où femmes et hommes vont devoir décider de la culpabilité ou non de Mathilde, une mère de famille divorcée, qui a été violée, et qui s’est vengée.

Le roman est haletant, on le lit d’une traite, on oublie tout, on est plongé dans cette histoire incroyable, pleine de suspense, parce que l'auteur ne nous dit pas tout tout de suite, et surtout on le soupçonne, à un moment de l’histoire, de peut-être ne jamais rien nous révéler de ce qu’a fait Mathilde pour se venger.

Rencontre Mathieu Menegaux …

"Femmes en colère" de Mathieu Menegaux chez Grasset - Ne faites pas l’économie de ce livre, c'est une expérience.