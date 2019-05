Etonnante Agnès Martin-Lugand: ''Une évidence'' séduira les plus romantiques d'entre-nous

Depuis ''Les gens heureux lisent et boivent du café'', Agnès Martin-Lugand a fait du chemin, sans prendre les tournants. Avec sept romans et 3.000.000 d'exemplaires vendus, elle est entrée dans la cour des grands à 40 ans tout juste.

''Une évidence'' raconte l’histoire de Reine, qui élève seule son fils, Noé 17 ans aujourd’hui. Elle est la gardienne d’un secret, et ce secret va faire des ravages au mauvais moment. Au moment où sentimentalement il lui arrive enfin quelque chose. Au moment où son fils passe son bac. Reine est une héroïne au sens romanesque du terme. Qu’aurions-nous fait à sa place ? La question se pose tout au long de la lecture du livre. Comme de coutume Agnès a soigné ses personnages et les femmes du roman ont la grâce et le caractère vif et généreux.

''Une évidence'' est paru chez Michel Lafon.

Christine Pinchart a rencontré Agnès Martin-Lugand