"Est-ce ainsi que les hommes jugent ?", une journée de cauchemar sous la plume de Mathieu Menegaux

La journée de Gustavo s'annonçait victorieuse, un tournant dans sa carrière, et la perspective d'une promotion pour ce jeune père de famille, argentin d'origine, et blond avec une voiture blanche comme l'assassin recherché par la police depuis trois ans. Accusé d'avoir voulu kidnapper une jeune fille, et d'avoir écrasé son père, Gustavo va passer 24 heures en garde à vue, séparé de sa femme et de ses enfants, sans avoir pu les rassurer...

"Est-ce ainsi que les hommes jugent", un roman qui ne laisse pas de répit au lecteur. On arrive au terme à bout de souffle... Le livre de Mathieu Menegaux est paru chez Grasset.

Rencontre avec Mathieu Menegaux