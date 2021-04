"Des murs et des mots", pour parler de l'enfermement, un recueil paru aux Editions la Foire du livre de Bruxelles

Les Editions Foire du Livre publie ce 1er mai, un recueil d'histoires personnelles, intitulé : "Des murs et des mots, Ecritures contraintes".

19 témoignages de voix connues ou non, certains ayant choisi de dévoiler juste leur prénom, et de rester dans une forme d'anonymat, pour raconter un enfermement. Des enfermements multiples, liés à la situation que nous vivons depuis plus d'une année, des enfermements psychiatriques, psychologiques, carcéraux, chacun livrant un pan de sa vie par les mots, et l'écriture.

L'ouvrage rend hommage à ces voix, invisibles parfois, qui ont surmonté une timidité, une fragilité, afin de partager un bout d'histoire, une frustration, et de gagner un peu de confiance ou de reconnaissance. Une forme de libération de la parole.

Un projet réalisé en collaboration avec Amnesty International et Médecins du Monde, bénéficiaires de l'opération.

Le livre sera présenté le 7 mai à 16H30 au Musée du Confinement (ULB).