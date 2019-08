"De pierre et d'os": l'interview de Bérengère Cournut

"De pierre et d’os", le titre du nouveau roman de Bérengère Cournut nous emmène dans l’Arctique, à la découverte de la vie des Inuits. Le roman commence de manière tragique. La famille d’Uqsuralik, l’héroïne de ce livre, est plongée dans la nuit polaire, lorsque la banquise se fracture. Uqsuralik est en quelques secondes séparée des siens et s’éloigne seule sur son bout de glace, livrée à elle-même, avec peu d’espoir de revoir un jour l’un d’eux.

Bérengère Cournut n’a pas vécu dans l’Arctique pour écrire ce livre, elle s’est documentée, et s’est appuyée sur des travaux scientifiques. Mais ce froid, et cette solitude sont palpables. Pour survivre on ne compte que sur sa volonté et son courage. Il faut apprendre à chasser et à coudre.

Un roman plein de magie et de poésie, qui nous aide à effleurer ce monde si éloigné du nôtre, dont les préoccupations nous humanisent. "De pierre et d’os", Le Tripode

Christine Pinchart a rencontré Bérengère Cournut