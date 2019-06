"Dans la brume écarlate" de Nicolas Lebel, une aventure parisienne

Lucie a disparu. La jeune étudiante n'est pas rentrée de la nuit, mais pour la police il est trop tôt pour s'en inquiéter. Lucie est majeure et a le droit de vivre sa vie. Sauf que la grand-mère de Lucie lit dans les cartes et déclare au capitaine Mehrlicht, que sa petite-fille n'est plus de ce monde. Ensuite les événements vont s'enchaîner, le capitaine est appelé au Père Lachaise où l'on a découvert une mare de sang suspecte...

Un roman haletant, paru chez Marabout

Christine Pinchart a rencontré Nicolas Lebel