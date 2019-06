Corine Jamar est romancière et scénariste. Elle avait consacré son premier roman "Emplacement réservé" à sa petite fille handicapée. Son dernier livre "Les replis de l’hippocampe" parle également de la famille. Du handicap de Salomé, sur lequel s’est greffé l’autisme. Et puis de l’adultère, et des raisons de l’éloignement du couple. Corine Jamar s'est inspirée de sa propre histoire...

Christine Pinchart a rencontré Corine Jamar