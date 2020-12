Chloé Delaume: "Mon héroïne subit l'obsolescence du corps, l'absence du regard des hommes et l'invisibilité"

Rencontre avec Chloé Delaume - l'interview de Christine Pinchart - 01/12/2020 Le Prix Médicis du roman Français, a été attribué à Chloé Delaume pour son roman « Le cœur synthétique », paru au Seuil. L’histoire d’une attachée de presse dans le milieu de l’édition littéraire, qui vient d’être débarquée d’une relation de 9 ans, et qui n’a qu’une obsession, retrouver quelqu’un. A 46 ans, elle se sent trop vieille pour tout, et subit le regard indifférent des hommes, ou plutôt l’absence de regard. Chloé Delaume nous emmène également dans les coulisses des prix littéraires, et des maisons d’édition, où certains auteurs sont imaginatifs dans leurs exigences. L’héroïne s’appelle Adélaïde, et elle va adopter un chat, pour combler le vide de son existence.