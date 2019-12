"Ce que savait la nuit" d'Arnaldur Indridason, à lire ou à écouter

Konrad, flic à la retraite, reprend du service sur une affaire qui a nourri ses cauchemars 30 ans plus tôt. La disparition de Sigurvin, dont on n’a jamais retrouvé ni la trace, ni le coupable, et qui réapparaît sur la paroi d'un glacier. Hjaltalin soupçonné d'être l'assassin, mais jamais condamné faute de cadavre et de preuves, est à nouveau dans le collimateur. Condamné par la maladie, il continue de clamer son innocence.

Konrad contre l'avis de ses collègues, va chercher un coupable ailleurs, et s'en va explorer d'autres pistes. Il recueille notamment le témoignage d'une femme, dont le frère a été renversé par un chauffard sur une route enneigée, un soir de tempête...

Arnaldur Indridason, auteur islandais, a ce goût pour le polar, le mystère et les personnages complexes, mais vit dans un pays où le réchauffement climatique est visible, et nourrit son travail d'écrivain.

Le livre est paru chez Métailié Noir, et l'Audiolib est lu par Martin Spinhayer