''Caitlin'', premier roman du namurois Arnaud Nihoul

Architecte au quotidien, Arnaud Nihoul aime aussi l'écriture et depuis toujours. Son premier roman vient de sortir, et nous emmène en Ecosse, lieu privilégié pour installer l'atmosphère d'un thriller. ''Caitlin'' est l'histoire d'un écrivain célèbre, prêt à tout pour garder le contrôle. C'est aussi le récit d'amitiés perdues au profit de la réussite d'un seul homme, et d'un succès qu'il n'a pas voulu partager.

''Caitlin'' est paru chez Genèse Edition et ravira les amateurs du genre frissonnant.

Christine Pinchart a rencontré Arnaud Nihoul