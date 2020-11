"Belgiques" de Michel Torrekens, et ses mots qui nous bercent - © Tous droits réservés

Plusieurs d’entre-eux ont déjà répondu à l'appel : Marianne Sluzny, Françoise Lalande, Franck Andriat... Et Michel Torrekens, journaliste au Ligueur et auteur. Il parcourt le territoire à la rencontre d’histoires insolites ou plus communes, avec émotion et parfois un brin de nostalgie. Une Belgique qui lui tient à cœur, et qui nous rapproche par ses lieux ou ses personnages.

"Belgiques" de Michel Torrekens, chez Ker Editions - Pour la grâce des mots.