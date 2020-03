Barbara Abel : "Et les vivants autour", un thriller psychologique

Barbara Abel est née en tant que romancière, il y a un peu plus de 20 ans. Son premier roman "L'instinct maternel", racontait une maman enceinte, que l'on séquestrait pour lui voler son bébé. Depuis, cette jeune femme au visage apaisant et à la voix douce, a commis les pires horreurs avec sa plume.

L’essentiel de l’intrigue de son nouveau roman, "Et les vivants autour", se déroule autour d’un lit d’hôpital. Jeanne, l’une des deux filles de la famille Mercier, y dort depuis 4 ans. Elle est dans le coma, et elle est devenue l’unique occupation de Micheline, une mère qui a sacrifié sa vie au bien être de tous, et qui sent monter l'envie de régler ses comptes...

Barbara Abel, "Et les vivants autour", chez Belfond

